【モデルプレス＝2025/08/29】YouTuberのさくらが28日、自身のInstagramを更新。裸眼姿を公開した。【写真】人気YouTuber「顔違う」裸眼姿◆さくら、裸眼ショット公開さくらは「裸眼だから顔違う」と眼鏡をかけた裸眼姿を公開。「愛猫です」と大切な愛猫との日常の一コマを載せている。この投稿に、ファンからは「違う可愛さ」「雰囲気変わる」「眼鏡姿も素敵」「愛猫可愛い」「癒される」「ギャップ」といったコメントが寄せられ