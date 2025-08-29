8月25日、うだるような暑さの東京・表参道で人々が熱い視線を送る先に人気K-POPアイドルTWICE・モモの姿を発見。黒色のタイトなロングドレスにお団子ヘアを合わせ、大胆に空いている綺麗なデコルテラインに駆けつけたファンは釘付けになっていた。「モモさんはミューズを務めるコスメブランド『Wonjungyo』の新作発表イベントで表参道ヒルズに現れました。彼女も毎日使用しているというスキンパックをサプライズで1年間分プレゼ