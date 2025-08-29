ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 少女の個人情報を捜査と偽り不正入手 男性警部補を停職6カ月の懲戒処… 警察の不祥事 時事ニュース 読売新聞オンライン 少女の個人情報を捜査と偽り不正入手 男性警部補を停職6カ月の懲戒処分 2025年8月29日 15時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛媛県警が29日、40代の男性警部補を停職6カ月の懲戒処分とした 警部補は公務員職権乱用容疑で松山地検に書類送検され、同日付で辞職 「パパ活」目的で会った少女の個人情報を捜査と偽り不正入手したとされる 記事を読む おすすめ記事 日大アメフト部「有志の会」選手 2部リーグ所属に不服申し立てへ 甲子園ボウル出場には最低3シーズン 2025年8月25日 15時36分 大分トリニータFW有馬幸太郎が古巣戦に臨むも、今季最大失点で敗戦…「たくさん反省点が出たので、修正してプラスに変えていければ」 2025年8月24日 7時0分 阪神先発マッチアップ 育成3位の早川太貴が27日DeNA戦でプロ初先発 2025年8月26日 5時15分 【楽天】同一年で初の東北６県開催 記念の試合もソフトバンクに競り負けて連勝ならず 2025年8月27日 21時33分 GENERATIONS片寄涼太、メンバーからおねだりも悩み「準備してなかった」 2025年8月28日 21時2分