主な相談窓口夏休み明け前後は子どもの自殺者が増える傾向にあることから、文部科学、厚生労働両省とこども家庭庁は29日、3大臣名で子どもや若者に向けてメッセージを出した。「一人で抱え込まないで、あなたの気持ちや悩みをありのまま伝えてください。心のSOSをどうか知らせてください」と呼びかけた。メッセージは、悩みや不安を誰かに話すことで気持ちが楽になるとし、家族や友人に話しづらい時は交流サイト（SNS）でも相