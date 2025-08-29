ＦＷヤンマテウス（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２８日、ＦＷヤンマテウス（２６）がカタール１部のカタールＳＣへ完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「とても寂しい気持ちだが、サッカーは何があるか分からない。また会える日を楽しみにしている」などとコメントした。２０２２年８月にモレイレンセ（ポルトガル）から加入し、スピードに乗ったドリブル突破とシュート技術を武器に活躍。Ｊ１通算９６試合に出場して１７得点を