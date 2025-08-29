29日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」で、学歴詐称問題に揺れる静岡県伊東市の田久保真紀市長の続報を取り上げた。この日、行われた市長の定例記者会見で学歴問題についてコメントを求める報道陣に回答拒否する模様などを伝えた。地元メディアはしっかり取材対応するよう要望書を出したが、それでも市長は応じず。学歴詐称疑惑から始まった問題は、出口が見えない状況となった。コメンテーターの小籔千豊（51）は「僕ら伊