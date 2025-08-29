女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、双方のインスタグラムで正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里の第1子妊娠も報告した。趣里と三山は連名で「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告趣里が第1子を妊娠していることも明かし「何よりも無事に第一子