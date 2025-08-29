2年ぶりのリーグ優勝が目前に迫った阪神はこのオフ、莫大な恩恵を被りそうだ。【もっと読む】阪神藤川監督がそんなに嫌い？ 掛布雅之OB会長が「佐藤輝明のスタメン外し」に苦言連発の深層数々の経済効果を算出する関大名誉教授の宮本勝浩氏が28日、阪神優勝時の経済効果を発表。全国で約1084億円、関西地域では約976億円とした。一昨年（2023年）の関西地域での約872億円を大幅に上回るばかりか、05年以降の優勝チームでは最大