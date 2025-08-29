28日に開幕した米女子ゴルフFM選手権（マサチューセッツ州TPCボストン=6598ヤード・パー72)の優勝賞金は61万5000ドル。日本円で約9000万円は、5大メジャーとツアー選手権を除けば最高額ということで注目を集めている。【現地レポート】型破りな新大会は大好評、男子トーナメントのあり方に一石を投じた一方で、ポイントランキング96位の渋野日向子のように、下位の選手たちは、来季のシード権や次戦終了後に決まるアジアシリー