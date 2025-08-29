日産自動車が神奈川県にある「追浜工場」など2つの工場で車両生産を終了すると発表したことを受け、経済産業省は、影響を受ける地域の中小企業などに対する支援策を発表しました。資金繰りなどの相談を受ける特別相談窓口を設置するほか、政府系金融機関による融資要件の緩和などを行うとしています。また、これに先立ち、神奈川県の黒岩知事が経済産業省を訪れ、工場での車両生産の終了は地域の産業や雇用などに甚大な影響が出る