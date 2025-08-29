【山粼武司 これが俺の生きる道】#19【前回を読む】キャッスルで結婚式を挙げるはずが…「派閥の親分」の一言で断念、ヒルトンになった「一軍」という場所はプロ3年目まで縁がなかった。2年目の1988年にはチームがリーグ優勝したけれど、「まったくの他人事」という感覚。優勝した実感がないどころか、自分にとっては何の関係もない出来事のひとつでしかなかった。10月7日のヤクルト戦。ナゴヤ球場で優勝が決まった。星野