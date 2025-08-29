（ワシントン、台北中央社）米上院のロジャー・ウィッカー軍事委員長（共和党）とデブ・フィッシャー議員（同）が29日午前11時過ぎ、台北松山空港に到着した。午後には頼清徳（らいせいとく）総統と面会する。米上院軍事委員長の台湾訪問は2016年6月のジョン・マケイン氏以来9年ぶり。ウィッカー氏の訪台は下院議員時代の2001年以来24年ぶり。米上院軍事委員会の報道資料によると、ウィッカー、フィッシャー両氏は頼総統のほか、蕭