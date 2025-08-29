日本時間午後９時半に７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．６％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．６％上昇から変わらないとみられている。１４日に発表された予想を上回る７月の米生産者物価指数では、ＰＣＥ価格指数の算出に利用される項目の１つであるポートフォリオ運用サービス費の上昇が目立っており、７月の米ＰＣＥ価格指数も７月の米生産者物価指数と同様