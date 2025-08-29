防衛省は29日、2026年度予算の概算要求を発表した。過去最大となる8兆8454億円を計上している。ロシアによるウクライナ侵略などでは無人機が広く活用され、中国は無人機による活動を活発化させている。こうした現状を踏まえた現代戦対応のため、無人機などによる多層的沿岸防衛体制「SHIELD」の構築に1287億円を計上した。「SHIELD」では、2027年度までに陸上自衛隊の小型攻撃用UAV（無人機）や、航空自衛隊の艦艇攻撃用UAVなど、