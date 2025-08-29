◎「第３３回東大阪市長旗争奪野球大会」（８月２３、２４日・花園セントラルスタジアムほか）◆小学生の部▽決勝大阪泉州ボーイズ１０−８香芝ボーイズ大阪泉州がリベンジＶを果たした。香芝には直前の古都小学生大会で延長７回タイブレーク負け。当時６回１得点の打線が、約２週間を経て初回７得点と発奮した。１２歳の誕生日の濱田主将が、１死二、三塁から右中間へ先制の２点二塁打し火をつけた。「古都大会で打てず、