繁殖厩舎にいた１８頭のうち１７頭が死んだ火災から唯一、生き延びた母から生まれた奇跡の子―。８月１９日に北海道・新ひだか町の北海道市場で行われたサマーセール２日目に上場されたレッドルーヴルの２０２４（牡、父ダノンバラード）は、「テーオー」の冠名で知られる小笹公也氏が１２５０万円で落札。今後は生まれ故郷の（株）奥山ファームから育成牧場へ移動。栗東の宮徹厩舎から、来年のＪＲＡでのデビューを目指して鍛錬