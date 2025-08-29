ベルトラが３日ぶりに反発している。この日、運営する現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」において、広告掲載サービスの提供を本格展開すると発表しており、好材料視されている。旅行・体験を求めるユーザーに特化したプラットフォームの強みを生かして企業や自治体、観光関連事業者のプロモーション活動をサポートするとしており、業績への貢献が期待されている。 出所