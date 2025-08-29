自民党の総裁選挙をめぐり、神田法務政務官と小林環境副大臣が職を辞してでも前倒しを求める考えを表明したことについて、林官房長官は「政府としてコメントは控える」と述べました。【映像】政府会見の様子「ただいまのお尋ねにつきましては、自民党における活動に関する事柄でございまして、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います」（林官房長官）神田法務政務官は28日、自身のXで「総裁選挙の前倒しを求める