日鉄鉱業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS