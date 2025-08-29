大阪・関西万博は会期終盤の9、10月に駆け込み来場が集中する恐れが高まってきた。開場直後の午前9時台の入場枠は10月13日の閉幕まで埋まり、週末や休日は予約可能な枠自体が少ない状況だ。入場券を持っていても万博に「行けない」事態も想定され、日本国際博覧会協会（万博協会）は早期の来場や入場予約確保を呼びかけている。