株式会社マウスコンピューターは、8月29日（金）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」に参加。クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめとする各種製品をセール価格で販売している。 ノートPC、デスクトップPCのいずれにも割引きが設定されている。セール価格として値引きされている製品のほか、クーポンを使用することで割引きされるものもある。 例えば、インテル Core i7-