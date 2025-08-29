日本サッカー協会（JFA）は29日、大岩剛監督（53）が率いるU―22日本代表が臨むU―23アジア杯予選（来月3日開幕、ミャンマー・ヤンゴン）メンバーを発表した。U―23の大会だが、全23人を05年生まれ以降の28年ロサンゼルス五輪世代で編成。海外組からもFW後藤啓介（20＝シントトロイデン）やFW塩貝健人（20＝NECナイメヘン）ら4人が名を連ねた。大岩監督はこの日、東京都内で会見し「公式戦の緊張感、その中でしっかりプレーす