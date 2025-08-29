大相撲の夏巡業が２９日、茨城・牛久市で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は幕内・王鵬（大嶽）と相撲を取る稽古を５番行った。相手をしっかり受け止めて圧力で寄り切るなど４勝１敗。２５日以来の相撲を取る稽古で「王鵬関には先場所負けている。しっかり頑張りたい」とうなずいた。同・阿見町の部屋から近く、大の里も散歩で会場周辺を訪れるという。「たくさんの茨城のファンが来てくれてうれしい」。秋場所（東京・両国