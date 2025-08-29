Snow Man公式TikTokにて 岩本照・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太が野球場でカリスマックスチャレンジを行う動画が公開された。「カリスマックス」は、8月25日にリリースされた、パラパラを現代流にアップデートした新曲。 【動画】岩本・渡辺・向井・阿部・宮舘が野球少年を引き連れカリスマックスチャレンジ＆MV ■夜の野球場で野球少年を従えダンス 動画は「人生は好プレーMAX」と添えて公開。黒