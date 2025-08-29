ＪＲＡは８月２９日、今週の中京競馬（３０、３１日）で、人馬の暑熱対策として先週に続き、気温が特に高い時間帯の競走は、下見所（パドック）の周回時間を短縮すると発表した。また、安全な競走の実施が困難であると判断した場合は、競走を取りやめることがあるとした。