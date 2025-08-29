29日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円02銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円56銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース