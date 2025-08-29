◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）第２ラウンドが進行中。３位から出た６月の日本女子アマ覇者の中沢瑠来（るな）は４バーディー、２ボギーの７１で回り、通算７アンダーの上位でホールアウトした。「前半は昨日よりもいいバーディーパットがたくさんあった。後半は苦しい場面というか、ボギーが来てしまったので、微妙な感じ」と苦笑いを浮かべた。スタ