子どもだけの捜査局「オッド スクワッド」が算数を使ってヘンテコな事件を解決！『Helpsters お助けモンスターズ』のティモシー・マッケオンが手掛ける『オッド スクワッド 出動!ヘンテコ捜査局』（原題：Odd Squad UK）が10月5日（日）より地上波初放送！ 【J:COM STREAMで配信】『