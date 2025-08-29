全日空のグループ会社で、去年から今年にかけ、安全運航に関わるトラブルが相次いでいることを受け、国土交通省は29日、厳重注意を行いました。全日空のグループ会社「ANAウイングス」をめぐっては、飛行中の機内の気圧の低下や、作業車両が走行していた滑走路に着陸するなど、去年4月から今月にかけ安全に関わるトラブルが4件相次ぎ、うち3件は、「重大インシデント」に認定されています。これを受け、国土交通省は「安全管理シス