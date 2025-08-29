Image: アンカー・ジャパン 「電気が使える」＋αの安心を。防災バッグっていろんなアイテムがあって、避難時に活用できるさまざまなアイテムが用意されていますよね。モバイルバッテリーでおなじみのAnkerも、ポータブル電源やモバイルバッテリーを組み合わせた防災バッグ「Anker PowerBag」を展開していますが、2025年モデルは安心度がさらにアップしています。これまでどおりポータブル電