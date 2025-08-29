ディズニー映画『バンビ』(1942)の原作である児童文学「バンビ 森の暮らし」をホラー映画化した『子鹿のゾンビ』が８月29日(金)より公開。本編映像と初日特典が解禁された。大人になったバンビが、化学薬品によって獰猛なモンスターへ変貌し、家族を殺した人間に復讐する本作。初解禁された本編映像は、獰猛なバンビと人間たちとのスリリングな追いかけっこを切り取っている。キッチンで身を隠す人間たちにバンビが忍び寄るシーン