女優芳根京子（28）が、大地震への備えを呼びかける。「一般社団法人日本損害保険協会」が展開する25年度の地震保険の新広報キャラクターに起用され、9月1日からテレビとウェブでCM「みんな、まずは地震保険」篇が公開される。芳根はCMで、日本で古くから「地震を予知する」と伝承されてきた、なまずをモチーフとしたキャラクター「なまベェ」との軽快な掛け合いを披露。地震への備えとして「防災リュック」や「ヘルメット」を挙