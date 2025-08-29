気象庁は９月も平年以上の気温を予想東京都心で１０日連続の猛暑日を記録するなど、全国的に厳しい残暑が続いている。今年の夏は各地で歴代の最高気温を更新。熱中症の搬送者は、過去最多だった昨年を上回るペースで推移している。暑さは９月以降も続く見込みで、残暑の熱中症対策が欠かせない。（林麟太郎、尾藤泰平）「まだまだ暑いから油断しないでね」。２６日午前、東京都墨田区の「高齢者みまもり相談室」相談員小林美緒