元日本ハム公式チア・ファイターズガールのメンバーで現在はアイドルとして活動している塩澤美咲が自身のXを更新。塩澤は「おやすみ」と短いコメントと共に自身の就寝前の自撮りショットを添えて投稿した。この投稿にファンからは「これは良いみさき」「おやすみ！また会えるといいな」「パジャマはドラちゃん？」「今日もお疲れ様でした」といった温かいコメントが多く寄せられた。おやすみ pic.twitter.com/LL8iosp5jv— 塩