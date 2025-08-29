TAKAMATSU BASE CAFE／高松基地 鶏唐揚げミリ飯プレート 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。夏バテ気味の体や気分をアゲアゲにするのは、やっぱり「揚げ物」！香川から、ジューシーで大きい鶏の唐揚げを紹介します。 高松市木太町の「TAKAMATSU BASE CAFE」です。 まるで大人の秘密基地のような、ミリタリーテイストの空間でさまざまなアニメのフィギュアやプラモデ