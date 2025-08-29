犯罪者が約2万人収容され警察・看守・囚人・ギャングが蔓延る腐敗と暴力の町、ミシガン州キングスタウンを舞台にジェレミー・レナー（『アベンジャーズ』シリーズ）演じる街の権力者マイクの活躍を描くクライムサスペンスドラマ『メイヤー・オブ・キングスタウン』のシーズン4が2025年にParamount+にて独占配信されることが決定！あわせて、特報と場面写真が解禁となった。