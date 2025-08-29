俳優の趣里さん（34）と、男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さん（26）が、2025年8月29日にインスタグラムを更新。結婚と妊娠を連名で発表した。「母はずっと見守っていました」二人はインスタグラムで、「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」から始まる文章を公開した。「2人の間に新しい命も授かること