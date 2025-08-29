ピーチ・アビエーションは、国内線・国際線を対象とした「旅フェス」第5弾を、8月29日正午から9月4日まで開催する。搭乗期間は9月18日から2026年3月28日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。スタンダード運賃にも設定がある。「旅フェス」は5週連続で開催し、今回が最終週となる。・大阪/関西