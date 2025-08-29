赤沢経済再生担当相は、急遽、取りやめとなったアメリカとの関税交渉のための訪米について、大統領令の発出までに少なくともあと1回は必要との認識を示しました。赤沢経済再生相は、訪米の取りやめについて、アメリカ側との調整の中で、事務的に議論すべき点が判明したためだと説明し、今後の訪米日程について、次のように述べました。赤沢経済再生相「現時点において、大統領令の発出までにあと１回は少なくとも私が伺うことにな