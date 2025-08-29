【MLB】ジャイアンツ 4xー3 カブス（8月28日・日本時間29日／サンフランシスコ）【映像】“微妙すぎる”三振ゲッツー→指揮官が球審にブチギレ（実際の様子）8月28日（日本時間29日）、敵地で行われたジャイアンツとの一戦で、カブスのクレイグ・カウンセル監督が球審の判定へ激しく抗議し、退場処分となる一幕があった。今永昇太が先発登板したこの試合、問題のシーンは3回表に訪れた。一死走者一塁の場面、カブスの3番イアン