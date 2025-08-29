柔道女子４８キロ級の角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が２９日、「ご報告」と題してインスタグラムを投稿し、ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社とマネジメント契約を結んだことを発表した。同社は元バレーボール女子日本代表の大山加奈さんや、体操女子東京五輪メダリストの村上茉愛さんらが所属している。角田は柔道着、私服の宣材ショットとともに「『これまで私を育ててくれた大好きな柔道を、全世界の子どもたちに伝え