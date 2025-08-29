北海道標津町で起きた大型バイクの死亡事故をうけ、釧路方面本部交通課は2025年8月28日と29日、現場の近くで速度取り締まりを実施しました。標津町崎無異の国道335号で、8月27日午後2時20分ごろ、通りがかった人から「バイクの単独事故で意識がなく頭から出血している」と通報がありました。この事故で大型バイクを運転していた男性が死亡し、その後男性はツーリング中だった熊本県熊本市の大坪裕治さん(63)と判明しました。