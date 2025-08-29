最近はやや下がってきたとされるものの、スーパーで売られる米の価格を見て数年前に比べ「高くなった」と感じる人も多いでしょう。かつて5キログラムで2500円前後だった米は、現在4000円前後と依然として高値水準にあり、日々の食事に欠かせないという人もいる「おにぎり」も高級品のように思える場面があります。 本記事では、米価格の推移を振り返りつつ、手作りおにぎり3個分のコストがどれだけ変化したのかを