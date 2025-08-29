名古屋競輪場のF2「アジア・アジアパラ競技大会記念」は最終日を終えた。7RではA級決勝が行われ、福田稔希（22＝栃木）が3連勝で完全V。川崎、取手に続く3場所連続完全優勝を決め、20日付でのS級2班への特別昇級を決めた。