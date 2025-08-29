自民党の“総裁選前倒し”をめぐり、小林史明環境副大臣は29日、辞任したとしても前倒しに賛成する考えを示しました。党内では、前倒しの実施に向けて中堅・若手議員らの会合が相次いでいて、動きが活発化しています。“総裁選の前倒し”をめぐっては、党の選挙管理委員会が賛成する議員に署名・なつ印した書面を提出するよう求めた上で、氏名を公表することを決めました。氏名の公表を受けて、石破内閣の政務三役は賛成するハード