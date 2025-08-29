全国の新型コロナウイルスについて、1医療機関あたりの感染者数が8.73人に上り、10週連続で増加しています。厚生労働省によりますと、今月18日から24日にかけて、全国およそ3000の医療機関から報告された新型コロナの感染者数は、3万3275人だったということです。1医療機関あたりの患者数は8.73人に上り、前の週の6.30人から大幅に増えているほか、10週連続で増加しています。今年の夏は、強いのどの痛みが特徴の「ニンバス」と呼