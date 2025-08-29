中国物流購買連合会が28日発表した今年1〜7月までの物流運行データによると、中国全体の物流総額は200兆元（約4100兆円）を突破し、ハイエンド製造やグリーン低炭素などの分野で物流需要の伸びが強いとのことです。全国の物流総額は1〜7月、前年同期比5．2％増の201兆9000億元（約4160兆円）に達しています。構造別に見ると、1〜7月の工業品物流総額は同5．7％増加し、安定した成長を維持しています。35業種で物流需要が前年同期比