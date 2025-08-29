8月23日の夕暮れ、まだ蒸し暑い東京・六本木で紺色をベースに白色とオレンジ色の花柄の浴衣を着たテレビ朝日の新人アナウンサー・浦林凛アナの姿をキャッチ。同日、20回めの開催となる「六本木ヒルズ盆踊り」の司会として出演していたのだ。「同イベントは、テレビ朝日の新人アナが毎年司会を担当していますが、浦林さんは新人とは思えない落ち着きがありましたよ。現在出演中の『大下容子ワイド！スクランブル』ではニュース原