ロシア軍によるウクライナの首都への大規模な攻撃で、これまでに23人が死亡しました。停戦を目指す中での攻撃に、欧米各国からロシアを批判する声があがっています。ウクライナの首都キーウで28日、ロシア軍の大規模な攻撃があり、これまでに子供4人を含む23人が死亡しました。停戦に向けた協議が進む中での攻撃に、ゼレンスキー大統領は「世界への明確な答えだ。ロシアは交渉ではなくミサイルを選んだ」と厳しく非難しました。ホ