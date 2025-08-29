Hey! Say! JUMP薮宏太（35）が29日までに、X（旧ツイッター）を更新。メンバーの中島裕翔（32）の電撃卒業を受けて、現在の心境を明かした。「いつも応援ありがとうございます！」とまず感謝を述べ、「応援してくれてるファンの方以外の皆さんも見て下さってるこの場で何かを発信することはすごく迷いましたがとにかく目の前のことを誠心誠意頑張ります！そしてまだまだ実現したいことが山ほどあります！」とあらためて意気込み